Запиши слова по группам: а)общеупотребительные слова, б)ограниченные в употреб??ении-(диалектные и профессиональные)\ Книга, быстрина, словарь, мешать, знаменатель, розовый, плетёнки, запах, сумма, плыть, суффикс, лирика, р...

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Запиши слова по группам: а)общеупотребительные слова, б)ограниченные в употреб??ении-(диалектные и профессиональные)\ Книга, быстрина, словарь, мешать, знаменатель, розовый, плетёнки, запах, сумма, плыть, суффикс, лирика, родной, тетрадь, косовица, печать, кислород, страница, кислота, бирюк, атом, скакать.

Автор: Гость