Запиши слова по группам: а)общеупотребительные слова, б)ограниченные в употреб??ении-(диалектные и профессиональные)\ Книга, быстрина, словарь, мешать, знаменатель, розовый, плетёнки, запах, сумма, плыть, суффикс, лирика, р...
Русский язык
Запиши слова по группам: а)общеупотребительные слова, б)ограниченные в употреб??ении-(диалектные и профессиональные)\ Книга, быстрина, словарь, мешать, знаменатель, розовый, плетёнки, запах, сумма, плыть, суффикс, лирика, родной, тетрадь, косовица, печать, кислород, страница, кислота, бирюк, атом, скакать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плыть.сумма.запахтетрадь.печать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помагите пожалуйста.Объекты всемирного наследия в разных странах: Венгрия Австрия Греция Аргентина.Примеры объектов всемирного наследия.