Запиши текст,вставляя недостающие буквы и объясняя орфограммы.Подчеркните грамм??тические основы предложений. Дождь в..сит,как дымчатые пряди На шесте пусту..т птичий дом. А с..ница в прах..ничном наряд.. Щеголя..т прямо по...

Русский язык
Запиши текст,вставляя недостающие буквы и объясняя орфограммы.Подчеркните грамм??тические основы предложений. Дождь в..сит,как дымчатые пряди На шесте пусту..т птичий дом. А с..ница в прах..ничном наряд.. Щеголя..т прямо под дождём. . (С.Смирнов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь висит ( висилица) , как дымчатые пряди На шесте пустуют ( пустовать 1 спряжение) птичий дом. А синица ( синий) в праздничном (праздник) наряде ( наряд М.р ед.ч в лисе) Щеголяет ( Щеголять 1 спряжение) прямо под дождём. ( С.Смирнов) Как-то так) Надеюсь помогла)
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