Три лисёнка на опушке пили чай из красной кружки. Папа - лис вчера испёк, сладкий ягодный пирог . Какие здесь слова в которых есть проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова?
Русский язык
Три лисёнка на опушке пили чай из красной кружки. Папа - лис вчера испёк, сладкий ягодный пирог . Какие здесь слова в которых есть проверяемые звонкие и глухие согласные в корне и на конце слова?
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Гость:
Лисёнка,опушке,кружки,сладкий,пирог,
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