Шапки какой звук твердый
Русский язык
Шапки какой звук твердый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шапки- твёрдый звук [к]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В прямом значении или в переносном употребляются словосочетания: штамп на конве??те-штампы в докладе.
Русский язык
Русский язык
Три лисёнка на опушке пили чай из красной кружки. Папа - лис вчера испёк, сладкий ягодный пирог . Какие здесь слова в которых есть проверяемые звон...
Русский язык
Сформулируйте небольшое высказывания на одну из тем, использовав для обоснования своей мысли афоризмы