Помогите умоляю срочно надо составить уравнение по условию задачи вот задача:Дел??мое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение ...
Математика
Помогите умоляю срочно надо составить уравнение по условию задачи вот задача:Дел??мое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение частного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-частное, то 5х-делитель, то 5*5=25х-делимое. По условию: х+5х+25х=155. 31х=155 х=5-это частное ответ: 5
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