Помогите умоляю срочно надо составить уравнение по условию задачи вот задача:Дел??мое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение ...

Математика

Помогите умоляю срочно надо составить уравнение по условию задачи вот задача:Дел??мое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма делимого, делителя и значения частного равна 155.Найдите значение частного.

Автор: Гость