Ответьте на вопросы 3 и. 4 номера

Математика
Ответьте на вопросы 3 и. 4 номера
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Числовой луч строится с 0
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