Ответьте на вопросы 3 и. 4 номера
Математика
Ответьте на вопросы 3 и. 4 номера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числовой луч строится с 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите умоляю срочно надо составить уравнение по условию задачи вот задача:Дел??мое больше делителя в 5 раз, а делитель больше значения частного ...
Русский язык
Срочно сочинение. ключевые слова осенний,погода,разноцветный ковер,кружаться,легкий ветерок,чудесный,чувства,багряный,узорчатый,блестящифй,оранжевы...