Помогите пожалуйста!Задали проект по русс.яз.Сова иностранцы на кухне

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Ку́хня (от нем. Küche — кухня) — помещение для приготовления пищи[1]. Слово «кухня» восходит к немецкому слову Küche, вошедшему в русский язык в Петровскую эпоху. В письменных источниках употребляется с 1717 года[2]. До этого использовались слова «поварня» или «стряпущая изба».Кухня в современных жилищах, как правило, совмещена со столовой. Характеризуется наличием мест для хранения продуктов и кухонных принадлежностей (шкафы, для хранения продуктов при пониженной температуре — холодильник); также мест для первичной, последующих обработок (мойка, столы) и термообработки продуктов (кухонная плита, духовка, СВЧ-печь), мест для сервировки и остывания готовых блюд.