На сколько градусов нагреется кусок алюминия массой 2 кг, если ему сообщить такое ??оличество теплоты, какое идет нагревание воды массой 800 г от 0 С до с?

Физика

На сколько градусов нагреется кусок алюминия массой 2 кг, если ему сообщить такое ??оличество теплоты, какое идет нагревание воды массой 800 г от 0 С до с?

Автор: Гость