На сколько градусов нагреется кусок алюминия массой 2 кг, если ему сообщить такое ??оличество теплоты, какое идет нагревание воды массой 800 г от 0 С до с?

Физика
На сколько градусов нагреется кусок алюминия массой 2 кг, если ему сообщить такое ??оличество теплоты, какое идет нагревание воды массой 800 г от 0 С до с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну ведь просто же все! два выражения для количества теплоты приравнять друг другу.
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