для написания каких слов необходима опора на спряжение глагола?   вид...мый,поправ...вшийся,дыш...щий,шепч...щий,вырубл...нный, гон...т,затопл...нный,запомн...л.

Русский язык
для написания каких слов необходима опора на спряжение глагола?   вид...мый,поправ...вшийся,дыш...щий,шепч...щий,вырубл...нный, гон...т,затопл...нный,запомн...л.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимый, дышащий, гонит...
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