для приготовления 12 л напитка потпребовалось 4 кг ягод.Сколько потребуется ягод для приготовления 21 л такого напитка?

12л -------------4кг 21л -------------хкг х=21*4:12= 7кг-потребуется ягод для приготовления

Гость: Гость:

21*4:12=7 кг------- ягод потребуется для приготовления 21 л напитка. или 21:(12:4)=7 кг------- ягод потребуется для приготовления 21 л напитка.