для приготовления 12 л напитка потпребовалось 4 кг ягод.Сколько потребуется ягод для приготовления 21 л такого напитка?
Математика
для приготовления 12 л напитка потпребовалось 4 кг ягод.Сколько потребуется ягод для приготовления 21 л такого напитка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12л -------------4кг 21л -------------хкг х=21*4:12= 7кг-потребуется ягод для приготовления
Гость:
21*4:12=7 кг------- ягод потребуется для приготовления 21 л напитка. или 21:(12:4)=7 кг------- ягод потребуется для приготовления 21 л напитка.
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