сочинение на тему зачем человеку каникулы

Гость: Гость:

Зачем человеку каникулы? Я думаю, что каникулы нужны, чтобы отдахнуть. Даже просто подтянуть свои школьные недочеты: от этого тоже спосают каникулы. Съездить к бабушке и дедушке на каникулах тоже не плохая идея, более того если тебя ожидает рыбалка( какая разница зимняя или осенняя, весенняя). На какникулах любой ребенок может испытать удовольствие, такое какое он захочет! Это хорошо, что есть каникулы!