У пирамиды n граней. Сколько у неё ребер? Нужна формула. Заранее спасибо

Математика
У пирамиды n граней. Сколько у неё ребер? Нужна формула. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ребра - это общие стороны граней, а так как у пирамиды n граней, то ребер у нее будет 2n
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