Найдите Площадь треугольника ,если высота ,проведённая к одной из его сторон ,равна 11 см ,а средняя линия ,параллельная этой стороне,равна 10 см .

Геометрия

Найдите Площадь треугольника ,если высота ,проведённая к одной из его сторон ,равна 11 см ,а средняя линия ,параллельная этой стороне,равна 10 см .

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