Найдите Площадь треугольника ,если высота ,проведённая к одной из его сторон ,равна 11 см ,а средняя линия ,параллельная этой стороне,равна 10 см .
Геометрия
Найдите Площадь треугольника ,если высота ,проведённая к одной из его сторон ,равна 11 см ,а средняя линия ,параллельная этой стороне,равна 10 см .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь равна 1/2 стороны*высоту, средняя линия равна половине стороны, поэтому площадь равна 11*10=110
Гость:
площадь= (сторона* высоту):2 сторона=10*2=20см т.к. сторона это 2 средних линии площадь=(11*20):2=110 см(квадратных)
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