Напишите мне красивое большое стихотворение о любви со смыслом собственного сочинения. Тема любовь название любое своё! Заранее спасибо! Есть же кто красиво стихи пишет мне на проверку учителю пожалуйста!

Гость: Гость:

Когда солнце утром восходет, Я глаза твои вижу... Ты же знаешь, что я тебя не обижу! А зачем ты любовь мою растопил Зачем ты тогда так поступил Отверг и необерёг! На душе моей лед теперь потому что ты ушел к ней!