Написать уравнения реакций: Аминоуксусной кислоты с: а) HCl б) NaOH в) C2H5OH
Химия
Написать уравнения реакций: Аминоуксусной кислоты с: а) HCl б) NaOH в) C2H5OH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)NH2-CH2-COOH+HCL -> [NH3-CH-COOH] CL 2)NH2-CH2-COOH+NaOH-> NH2-CH2-COONa +H2O 3)NH2-CH2_-OOH+C2H5OH-> NH2-CH2-COOC2H5+H2O
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