Сформулируйте основные положения физико- химической теории растворов, которая принята в настоящее время
Химия
Сформулируйте основные положения физико- химической теории растворов, которая принята в настоящее время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растворами называются гомогенные системы, содержащие не менее двух веществ. Могут существовать растворы твердых, жидких и газообразных веществ в жидких растворителях, а также однородные смеси (растворы) твердых, жидких и газообразных веществ. Как правило, вещество, взятое в избытке и в том же агрегатном состоянии, что и сам раствор, принято считать растворителем, а компонент, взятый в недостатке - растворенным веществом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
определить с помощью характерных реакций, в какой из пробирки находится растворы карбоната, сульфата и хлорида натрия
Геометрия
Решите пожалуйста! Периметры двух подобных многоугольников пропорциональны числам 3 и 5. Сумма их площадей равна 510см в квадрате. Вычислите площад...
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде апофема образует с высотой угол 30 градусов. найдите площадь боковой поверхности пирамиды если отрезок соединяющи...