Сформулируйте основные положения физико- химической теории растворов, которая принята в настоящее время

Химия
Сформулируйте основные положения физико- химической теории растворов, которая принята в настоящее время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растворами называются гомогенные системы, содержащие не менее двух веществ. Могут существовать растворы твердых, жидких и газообразных веществ в жидких растворителях, а также однородные смеси (растворы) твердых, жидких и газообразных веществ. Как правило, вещество, взятое в избытке и в том же агрегатном состоянии, что и сам раствор, принято считать растворителем, а компонент, взятый в недостатке - растворенным веществом.
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