в правильной треугольной пирамиде апофема образует с высотой угол 30 градусов. найдите площадь боковой поверхности пирамиды если отрезок соединяющий середину высоты с серединой апофкмы равен корень из 3 плиз, срочно!!! на завтра!
Геометрия
в правильной треугольной пирамиде апофема образует с высотой угол 30 градусов. найдите площадь боковой поверхности пирамиды если отрезок соединяющий середину высоты с серединой апофкмы равен корень из 3 плиз, срочно!!! на завтра!
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