Решить задачу: Катер прошёл против течения 66,15 км за 4,9 ч. Сколько времени понадобиться на обратный путь, если его собственная скорость равна 16,2 км/ч?

Математика

Решить задачу: Катер прошёл против течения 66,15 км за 4,9 ч. Сколько времени понадобиться на обратный путь, если его собственная скорость равна 16,2 км/ч?

Автор: Гость