Решить задачу: Катер прошёл против течения 66,15 км за 4,9 ч. Сколько времени понадобиться на обратный путь, если его собственная скорость равна 16,2 км/ч?
Математика
Решить задачу: Катер прошёл против течения 66,15 км за 4,9 ч. Сколько времени понадобиться на обратный путь, если его собственная скорость равна 16,2 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66,15: 4,9=13,5 км/ч ------- скорость катера против течения 16,2-13,5= 2,7 км/ч --------- скорость течения 16,2+2,7=18,9 км/ч ---------- скорость катера по течению 66,15:18,9=3,5ч----------------понадобиться на обратный путь.
Гость:
1) 66,15 : 4,9 = 13,5 скорость катера против течения 2) 16,2 - 13,5 = 2,7 км/ч скорость течения 3) 2,7 + 16,2 = 18,9 км/ч скорость катера по течению 4) 65,15 : 18,9 = 3,5 часа на братный путь Ответ : 3,5 часа.
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