в квадрат вписан четырехугольник, вершины которого совпадают с серединами сторон квадрата. Площадь вписанного четырехугольника равна 36. Чему равна площадь квадрата?
Геометрия
в квадрат вписан четырехугольник, вершины которого совпадают с серединами сторон квадрата. Площадь вписанного четырехугольника равна 36. Чему равна площадь квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - квадрат, E,F,G,H - середины его сторон, O - центр квадрата. Рассмотрим квадрат AEOH. Диагональ EH разбивает его на два равных треугольника. При этом один из треугольников принадлежит четырехугольнику EFGH, а второй не принадлежит. Аналогичным образом рассмотрим три других квадрата. В каждом из них четырехугольник EFGH занимает 1/2 площади квадрата. Значит, площадь квадрата ABCD в 2 раза больше площади четырехугольника EFGH и равна 36*2=72.
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