Исполнитель "вычеслитель" умеет выполнять только две команды : умножить на 2 и прибавлять 1. Составтьте для вычислителя наиболее короткую программу получения из числа 1 чисел 5, 50 и 99.
Экономика
Исполнитель "вычеслитель" умеет выполнять только две команды : умножить на 2 и прибавлять 1. Составтьте для вычислителя наиболее короткую программу получения из числа 1 чисел 5, 50 и 99.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+1)*2+1=5 ((1+1)*2+1)*(2*2*2+1+1)=50 (1+2*2*2)*(2*2*2+1+1)+(2*2*2+1)=99
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