Исполнитель "вычеслитель" умеет выполнять только две команды : умножить на 2 и прибавлять 1. Составтьте для вычислителя наиболее короткую программу получения из числа 1 чисел 5, 50 и 99.

Экономика

Исполнитель "вычеслитель" умеет выполнять только две команды : умножить на 2 и прибавлять 1. Составтьте для вычислителя наиболее короткую программу получения из числа 1 чисел 5, 50 и 99.

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