вдоль живой изгороди тщательно подстриженной садовником шли оживленно что-то обсуждая Наталья и Анатолий
Русский язык
вдоль живой изгороди тщательно подстриженной садовником шли оживленно что-то обсуждая Наталья и Анатолий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а какое задание? Знаки препинания?
Гость:
Вдоль живой изгороди тщательно постриженной садовником, шли оживленно что-то обсуждая Наталья и Анатолий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух городов одновремено навстречу друг другу отправились два поезда-пассажирский и скорый.Они встретились через 6ч.Скорость пассажирского поезд...
Алгебра
На товар снизили цену сначала на 20 %, а потом еще на на 15 %, и он стал стоить 23,8 у.е. Какова первоначальная стоимость товара?
Математика
Два парохода вышли одновременно из одного порта и идут в одном направлении. Первый в каждый 1,5 часа проходит 25,5 км, а второй - 19,5 км. Через ск...
Математика