Для получения 7 кг железа израсходовали 21 кг железной руды.Сколько килограммов железа можно получить из 54 кг такой руды?

Математика

Для получения 7 кг железа израсходовали 21 кг железной руды.Сколько килограммов железа можно получить из 54 кг такой руды?

Автор: Гость