Для получения 7 кг железа израсходовали 21 кг железной руды.Сколько килограммов железа можно получить из 54 кг такой руды?
Математика
Для получения 7 кг железа израсходовали 21 кг железной руды.Сколько килограммов железа можно получить из 54 кг такой руды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21:7=3(кг) - руды на 1 кг железа 2)54:3=18(кг) Ответ:18 кг железа можно получить из 54 кг руды
Гость:
1) 21/3=7 кг - кг железа 2) 54/7=18 кг - железа
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