как будет по английский *немного занудливая*
Английский язык
как будет по английский *немного занудливая*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
boring a little будет правильно:) Например: She is boring a little.
Гость:
Можно сказать несколькими способами: a bit bore a bit prose или если говорить полное предложение, то можно сказать: What a prose you are! - Какой ты занудливый!
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