мы путешествовал по мещёре вместе с паустовский заочно .а теперь представь у тебя в руках билет на поезд , ты сам завтра окажешься в мещёре . куда ты отправишься в первую очередь -в леса , на луга или на машры ? расскажи почему...

Литература

мы путешествовал по мещёре вместе с паустовский заочно .а теперь представь у тебя в руках билет на поезд , ты сам завтра окажешься в мещёре . куда ты отправишься в первую очередь -в леса , на луга или на машры ? расскажи почему . (ТУПЫХ ОТВЕТОВ НЕ ПРИНИМАЮ)ЗАРАНИЕ СПАСИБО !!! К СЕГОДНЯШНЕМУ !!!

Автор: Гость