мы путешествовал по мещёре вместе с паустовский заочно .а теперь представь у тебя в руках билет на поезд , ты сам завтра окажешься в мещёре . куда ты отправишься в первую очередь -в леса , на луга или на машры ? расскажи почему...
Литература
мы путешествовал по мещёре вместе с паустовский заочно .а теперь представь у тебя в руках билет на поезд , ты сам завтра окажешься в мещёре . куда ты отправишься в первую очередь -в леса , на луга или на машры ? расскажи почему . (ТУПЫХ ОТВЕТОВ НЕ ПРИНИМАЮ)ЗАРАНИЕ СПАСИБО !!! К СЕГОДНЯШНЕМУ !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в леса потому что в лесу много интересного много животных и там очень интерестно
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