Помогите, пожалуйста! Мне нужно  решение. Биссектриса острого угла равнобедренной трапеции делит боковую сторону длиной 13 в отношении 26:11 , считая от большего основания . Если меньшее основание равно 2, то площадь трапеции р...

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по рисунку угол ВЕА=углу ЕАД как накрестлежащие, угол ЕАД = углу ЕАВ потому что АЕ биссектриса => угол ЕАВ= углу АЕВ, то треугольник АВЕ равнодедренный и АВ=ВЕ=13 СЕ=11 треугольнікі СТЕ і АТД подобны по трем углам(Т точка пересеченія АЕ і СД) тогда СЕ/АД = СТ/ТД откуда АД=26, пусть ВН - высота, тогда АН=(26-2)/2=12 по т. Піфагора ВН=5 тогда площадь равна (2+26)/2*5=70