От А до В 450 км. В 8 часов утра выехали одновременно из А почтовый, а из В товарный поезд и идут друг другу навстечу. Товарный поезд проходит весь путь за 18 часов, а почтовый вдвое быстрее. Когда они встретятся? Какую часть п...

Математика
От А до В 450 км. В 8 часов утра выехали одновременно из А почтовый, а из В товарный поезд и идут друг другу навстечу. Товарный поезд проходит весь путь за 18 часов, а почтовый вдвое быстрее. Когда они встретятся? Какую часть площади всех граней  куба  с  ребром  0,15 м составляет  площадь всех  граней  куба  с ребром  0,075 м? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I) 1) 450/18=25 км/ч скорость товарного поезда 2) 25*2=50км/ скорость почтого поезда 3) 50+25=75 км/ч скорость сближения 4) 450/75=6 ч им потребуется чтобы встретиться 5) 8 + 6=14 ч Ответ: в 14 часов. II) Площадь куба находится 6 * а^2, 6 умножить на квадрат грани получается нам надо найти отношение (а*0.15^2)/(6*0.075^2) шестерки сокращаются и остается (0.15/0.075)^2=2^2=4 Ответ: Одну четвертую (1/4)
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