какие общие проблемы запада России будут решать в перспективе?

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В России будут решаться экологические проблемы. Очень много заводов загрезняет очень большое пространство, тем самым уничтожая природу и живые существа. Сбрасывая неорганические отходы в реки и озера, а из этого следует то, что вода исчерпывается и засушается.