найдите диагональ ромба если его сторона равна A , а один из углов 120
Геометрия
найдите диагональ ромба если его сторона равна A , а один из углов 120
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