одной из экологических проблем степной зоны ветровая и водная эрозия почв. посредством каких мероприятий зта проблема одолевается?
Українська література
одной из экологических проблем степной зоны ветровая и водная эрозия почв. посредством каких мероприятий зта проблема одолевается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Почвозащитные севообороты. 2)агротехнические противоэрозионные мероприятия 3)лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. 4)водорегулирующие лесополосы. 5)водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов. 6)лесомелиоративные противоовражные мероприятия. 7)приовражные и прибалочные лесные полосы
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