одной из экологических проблем степной зоны ветровая и водная эрозия почв. посредством каких мероприятий зта проблема одолевается?

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одной из экологических проблем степной зоны ветровая и водная эрозия почв. посредством каких мероприятий зта проблема одолевается?

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