Помогите пожалуйста подобрать пословицы о дружбе народов.

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Дружба и братство — Лучше богатства. Дружба народов — сильнее бури, ярче солнца. Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть, но дружба народов вечна и нерушима. Когда поет узбек, ему подпевает таджик. Когда играет таджик, танцует узбек Язык дружбы не нуждается в переводе. Жид на ярмарке — что поп на крестинах.