Принцип краткости обусловил особую роль художественной детали в произведениях Чехова. С помощью каких деталей создается портрет Беликова (Человек в футляре)?   Что символизирует эти детали?

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В рассказе «Человек в футляре» при описании Беликова Чехов использует только бледные, серые тона. Этим писатель хочет подчеркнуть, что Беликов — неяркая, неинтересная личность. Художественной деталью может быть не только цвет, но и запах.