купили 0, 8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. за всю покупку заплатили 25,56 рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра, на 4,9 кг. Сколько стоит 1 кг сыра?

Математика

купили 0, 8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. за всю покупку заплатили 25,56 рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра, на 4,9 кг. Сколько стоит 1 кг сыра?

Автор: Гость