купили 0, 8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. за всю покупку заплатили 25,56 рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра, на 4,9 кг. Сколько стоит 1 кг сыра?
Математика
купили 0, 8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. за всю покупку заплатили 25,56 рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра, на 4,9 кг. Сколько стоит 1 кг сыра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 кг сыра стоит х рублей, тогда один кг колбасы стоит (х-4,9). За сыр заплатили: 0,3*х, а за колбасу 0,8*(х-4,9). Всего заплатили 25,56. Составим уравнение: 0,3*х+ 0,8*(х-4,9)=25,56. 0,3х + 0,8х - 3,92 = 25,56, 1,1х= 29,48, х= 26,8. Ответ: 26,8.
Гость:
Пусть х - стоимость колбасы за 1кг, тогда х+4,9 - стоимость сыра за 1кг. Складываем уравнение: (х+4,9)*0,3 + х*0,8 = 25,56 0,3х + 1,47 + 0,8х = 25,56 1,1х = 25,56 - 1,47 1,1х = 24,09 х = 24,09/1,1 х = 21,9 (руб) - стоимость колбасы за 1кг 21,9+4,9 = 26,8 - стоимость сыра за 1кг Проверяем: 21,9*0,8 + 26,8*0,3 = 17,52+8,04 = 25,56 Ответ: 26,8 рублей стоит 1кг сыра.
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