найти площадь треугольника, одна из сторон которого равна 28 см, а медианы, проведенные к двум другим сторонам 39 и 41 см.
Геометрия
найти площадь треугольника, одна из сторон которого равна 28 см, а медианы, проведенные к двум другим сторонам 39 и 41 см.
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