Составьте программу удаления максимального элемента массива С(20)
Экономика
Составьте программу удаления максимального элемента массива С(20)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа генерирует масив и присваевает значение 0 самому большому значению в массиве. Program d1 var c: array[1..20] of integer; i,z:integer; begin Randomize; for i:=1 to 20 do begin c[i]:=random(50); end; z:=c[1]; for i:=1 to 20 do begin if c[i]>z then z:=c[i]; end; c[z]:=0; end.
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