Составьте программу удаления максимального элемента массива С(20)

Программа генерирует масив и присваевает значение 0 самому большому значению в массиве. Program d1 var c: array[1..20] of integer; i,z:integer; begin Randomize; for i:=1 to 20 do begin c[i]:=random(50); end; z:=c[1]; for i:=1 to 20 do begin if c[i]>z then z:=c[i]; end; c[z]:=0; end.