1)Сообщение по теме:Источники риска в нашем городе. 2)Список трудностей,решать которые подросткам уже по силам.

География
1)Сообщение по теме:Источники риска в нашем городе. 2)Список трудностей,решать которые подросткам уже по силам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Источники риска в городе - это весь город поскольку  на каждом углу нас ждет препятствие,может встретить вор или грабитель,плохая экология а это проблемы со здоровьем итп так что город   в прямом смысле источник опасностей 2)подросткам все подсилу решать тока опета у них пока        нет  опыт у них приобретается со временем 
Гость:
1) В городе полно источников риска одним из них являются хулиганы. Ведь множество бандитов ходит по улицам,особено вечером,отнимая сумки,деньги у детей и  женщин.Второй фактор риска это экология связанная с развитым автотранспортом,так же множество заводов которые выбрасывают таксичные вещества в окружающую нас среду. 2) В наше время подростики могут решить многие проблемы например такие как улаживание конфликта или разборок.
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