1)Сообщение по теме:Источники риска в нашем городе. 2)Список трудностей,решать которые подросткам уже по силам.

Гость: Гость:

1)Источники риска в городе - это весь город поскольку на каждом углу нас ждет препятствие,может встретить вор или грабитель,плохая экология а это проблемы со здоровьем итп так что город в прямом смысле источник опасностей 2)подросткам все подсилу решать тока опета у них пока нет опыт у них приобретается со временем