помогите найти средства выразительности (метафора, эпитет и т.д.)в стихотворении Марины Цветаевой ''Мне нравится, что вы больны не мной..''

Литература
помогите найти средства выразительности (метафора, эпитет и т.д.)в стихотворении Марины Цветаевой ''Мне нравится, что вы больны не мной..''
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эпитеты: удушливой волной,в адовом огне,имя нежное ,в церковной тишине,ночной покой,закатными часами метафоры: играть словами, редкость встречь, вы больны не мной олицетворения:шар земной не уплывёт.
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