помогите найти средства выразительности (метафора, эпитет и т.д.)в стихотворении Марины Цветаевой ''Мне нравится, что вы больны не мной..''

Литература

помогите найти средства выразительности (метафора, эпитет и т.д.)в стихотворении Марины Цветаевой ''Мне нравится, что вы больны не мной..''

Автор: Гость