при каких параметрах значения p уравнение 4x+px+9=0 имеет 1 корень?
Алгебра
при каких параметрах значения p уравнение 4x+px+9=0 имеет 1 корень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x^2 + px + 9 = 0 D = p^2 - 4*4*9 = 0 p^2 = 144 p = +/-12
Гость:
4x+px+9=0 D=p^2-4*4*9=p^2-144 p^2-144=0 p^2=144 p=+-12
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