При освещении поверхности металла светом частотой 5*10^14 Гц вылетают фотоэлектроны. Какова работа выхода электрона из металла, если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 1.2 эВ?

Физика
При освещении поверхности металла светом частотой 5*10^14 Гц вылетают фотоэлектроны. Какова работа выхода электрона из металла, если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 1.2 эВ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h*v=Aвых+Eкин v- частота h-постоянная планка, которая равна 4.135*10^(-15) Авых=h*v - Eкин Aвых=4.135*10^(-15)* 5*10^14 - 1.2 Авых=2.068 - 1.2 Авых=0.868   Ответ:   0.868 эВ   Там такой ответ?
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