При освещении поверхности металла светом частотой 5*10^14 Гц вылетают фотоэлектроны. Какова работа выхода электрона из металла, если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 1.2 эВ?

Физика

При освещении поверхности металла светом частотой 5*10^14 Гц вылетают фотоэлектроны. Какова работа выхода электрона из металла, если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов 1.2 эВ?

Автор: Гость