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электрический кипятильник может длительно работать пока он нагружен в воду и очень быстро перегорает если его вытащить из воды теплоемкость воды большая 4200 Дж/кг К -вода быстро забирает много тепла теплоемкость воздуха 1005 Дж/кг К - теплоотвод низкий -кипятильник перегревается и сгорает