составить задачу интересную на площадь круга

Математика
составить задачу интересную на площадь круга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике длины двух сторон 13 и 30, а угол между этими сторонами тупой. Площадь треугольника равен 180. Найти площадь круга, ограниченного вписанной в треугольник окружности.
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