какая последняя экологическая катастрофа была и запишите её

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Разлитие красного шлама из резервуара глиноземного завода на западе Венгрии, который произошел 4 октября. Сейчас уже всем ясно, что катастрофа оказалась гораздо масштабнее, чем предполагалось вначале. Количество погибших возросло до 7 человек, некоторые пострадавшие до сих пор находятся в больницах, т.к. шлам очень токсичен и вызывает сильные ожоги. Под слоем отравы находятся 40 квадратных километров, тысячи людей эвакуированы и лишились жилья. На ликвидацию загрязнения потребуется не меньше года и помощь всего ЕС. Последствия попадания шлама в Дунай пока предсказать невозможно. О трагедии, постигшей Японию 11 марта, известно всему миру, у всех на слуху и ставшая печально знаменитой атомная станция Фукусима-1, которая во время землетрясения получила серьезные повреждения, повлекшие за собой выбросы радиации и заражение большой территории. По сей день на станции ведутся работы, призванные не допустить взрыва и еще более тяжелых последствий. На данный момент известно, что практически полностью разрушены топливные стержни реакторов этой АЭС, а радиоактивный фон в тысячи раз превышает допустимый.