2 теплохода находятся на расстоянии 256 км друг от друга в городах А и В. Они вышли одновременно и двигались навстречу друг другу 4 часа. 1) найти скорость каждого теплохода, если скорость одного на 4 км/ч больше другого? 2) К ...

Гость: Гость:

1) Пусть скорость первого = х (км/ч), тогда скорость второго = (х+4) (км/ч). Составим и решим уравнение 4х+4*(х+4)=256 4х+4х+16=256 8х=256-16 8х=240 х=240/8 х=30 Скорость первого = 30 км/ч, тогда скорость второго 30+4=34 км/ч 2)Если предположить, что первый теплоход выехал из города А, значит при встече они были ближе к городу А, т.к. скорость первого теплохода меньше значит он прошёл меньшее растояние, в отличии от второго города 3)Предположим мы увеличиваем скороч сть первого теплохода на х (км/ч). Составим и реши уравнение 3*(30+х)+3*34=256 90+3х+102=256 3х=256-90-102 3х=64 х=64/3 х=21 1/3 Следовательно скорость одного из теплоходов надо увеличить на 21 1/3 км/ч, чтобы они встретились через 3 часа