Образуйте прилагательные при помощи суффиксов -ск-.-н-.-ист-.Запишите прилагательные вместе с существительными, данными в скобках. Искра-искристый снег,сосед (дом), сахар (сироп), сила(ветер),холод (утро), даль (берег), степ...
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Образуйте прилагательные при помощи суффиксов -ск-.-н-.-ист-.Запишите прилагательные вместе с существительными, данными в скобках. Искра-искристый снег,сосед (дом), сахар (сироп), сила(ветер),холод (утро), даль (берег), степь (край), ил (дно), труд (задача), юг (небо), низ (этаж), влага (ветер),вьюга (ночь), пассажир (поезд).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосед - соседский дом, сахар - сахарный сироп, сила - сильный ветер, холод - холодное утро, даль - дальний берег, степь - степной край, ил - илистое дно, труд -трудная задача, юг - южное небо, низ - нижний этаж, влага - влажный ветер, вьюга - вьюжная ночь, пассажир - пассажирский поезд.
Гость:
Искра-искристый, снег-снежный, сосед-соседний дом,сахар-сахарный сироп, сила-сильный ветер,холод-холодное утро,даль-дальний берег,степь-степной край,ил-илистое дно,труд-трудная задача,юг-южное небо,низ- нижний этаж,влага-влажный ветер, вьюга-вьюжная ночь, пассажир-пассажирский поезд.
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