Образуйте прилагательные при помощи суффиксов -ск-.-н-.-ист-.Запишите прилагательные вместе с существительными, данными в скобках. Искра-искристый снег,сосед (дом), сахар (сироп), сила(ветер),холод (утро), даль (берег), степ...

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Образуйте прилагательные при помощи суффиксов -ск-.-н-.-ист-.Запишите прилагательные вместе с существительными, данными в скобках. Искра-искристый снег,сосед (дом), сахар (сироп), сила(ветер),холод (утро), даль (берег), степь (край), ил (дно), труд (задача), юг (небо), низ (этаж), влага (ветер),вьюга (ночь), пассажир (поезд).

Автор: Гость