к куску железа массо 11.7 г привязан кусок пробки весом 0.012 Н. При погружении этих связанных тел в воду вес их равен 0.064 Н.Определите плотность пробки.
Физика
к куску железа массо 11.7 г привязан кусок пробки весом 0.012 Н. При погружении этих связанных тел в воду вес их равен 0.064 Н.Определите плотность пробки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес тела в воде: Fa=P-pgV-mg Теперь составим уравнение для связанных тел: pg(V1+V2)-g(m1+m2)=0.064 V1=m1/p1=11.7*10^-3/7800=0.0015*10^-3 м^3 m2=P/g=0.012/10=0.0012кг 1000(плотность воды)*10(0.0015*10^-3+V2)-10(11.7*10^-3+0.0012)=0.064 0.015-1000V2-12.9*10^-3=0.064 2.1*10^-3-0.064=1000V2 2.036=1000V2 V2=0.002036 м^3 p2=m2/V2=0.0012/0.002036=0.589 кг/м^3. Ответ: плотность пробки равна 0.589 кг/м^3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО!!!!! 2 пешехода вышли одновременно в противоположных направлениях. Через 0,8 ч S между ними стало 6,8 км. V одного пешехода была в 1,5 раза ...
География
Известно,что, чем многочисленнее и сильнее средний класс в обществе, тем более стабильно все общество. Напишите аргументы,подтверждающие это положение