к куску железа массо 11.7 г привязан кусок пробки весом 0.012 Н. При погружении этих связанных тел в воду вес их равен 0.064 Н.Определите плотность пробки.

Физика

к куску железа массо 11.7 г привязан кусок пробки весом 0.012 Н. При погружении этих связанных тел в воду вес их равен 0.064 Н.Определите плотность пробки.

Автор: Гость