смесь этилена с пропеном (формула)

Химия
смесь этилена с пропеном (формула)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У смесей формул нет.Етилен-С2Н4,пропен-С3Н6.Поэтому,если,например горение смеси,то рассматривают отдельно взаимодействие с кислородом одного вещества и и другого
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