задать умные вопросы в тетрадь про сказку о потерянном времени.
Литература
задать умные вопросы в тетрадь про сказку о потерянном времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Зачем злые волшебники хотели украсть время? 2)Только у каких детей забрали время?Что о ни такого сделали? 3)Когда Петя нашёл всех детей-старичков, что произошло дальше? Чем закончилась сказка? 4)Как вы считаете, Петя – положительный или отрицательный герой?
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