задать умные вопросы в тетрадь про сказку о потерянном времени.

Гость: Гость:

1)Зачем злые волшебники хотели украсть время? 2)Только у каких детей забрали время?Что о ни такого сделали? 3)Когда Петя нашёл всех детей-старичков, что произошло дальше? Чем закончилась сказка? 4)Как вы считаете, Петя – положительный или отрицательный герой?