диагонали ромба равны 12 см и 12 корней из 3. найдитеуглы ромба

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Ромб АВСД. пусть О точка пересечения диагоналей, тогда в треугольнике АВО АО=6 ВО=6 корней із 3 по определенію тангенса tgABO=корень из 3/3 угол АВО=30 угол АВС=60 ВСД=180-60=120 Ответ 120, 120, 60, 60