Помогите!!! Найди методом перебора множество пар (m, n) натуральных чисел , удовлетворяющих равенству: 5-n=1 m 3 2
Математика
Помогите!!! Найди методом перебора множество пар (m, n) натуральных чисел , удовлетворяющих равенству: 5-n=1 m 3 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-n=1 5-4=1 5-3,5-0,5=1
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