От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часов со скоростью 5,5км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 ч со скоростью 12,5 км/ч. На сколько километров Мухино дальше от Каменки, чем от Заречной.
Математика
От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часов со скоростью 5,5км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 ч со скоростью 12,5 км/ч. На сколько километров Мухино дальше от Каменки, чем от Заречной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,8*5,5=4,4 км -расстояние от Заречной до Мухино 1,4*12,5=17,5 км - расст от Мухино до Каменки 17,5-4,4=13,1 км Ответ: на 13,1 километров Мухино дальше от Каменки , чем от Заречной.
Гость:
1)5,5*0,8=4,4(км)-расстояние от Заречной до Мухино. 2) 12,5*1,4= 17,5(км)-расстояние от Мухино до Каменки. 3)17,5-4,4 = на 13,1(км)-Мухино дальше от Каменки, чем от Заречной
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