От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часов со скоростью 5,5км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 ч со скоростью 12,5 км/ч. На сколько километров Мухино дальше от Каменки, чем от Заречной.

Математика

От Заречной до Мухино я шёл 0,8 часов со скоростью 5,5км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 ч со скоростью 12,5 км/ч. На сколько километров Мухино дальше от Каменки, чем от Заречной.

Автор: Гость