почему тыбурций решился объясниться с отцом васи?
Литература
почему тыбурций решился объясниться с отцом васи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что Тыбурций был справедливым человеком, он видел какую роль Вася играет в жизни его детей. Он знал, что Вася честный, порядочный и заботливый ребенок. Он видел заботу Васи о его маленькой больной дочери и решил отплатить ему добром за добро. Т.к. Маруся умерла, Тыбурций пришел вернуть куклу Сони, потому что понимал, что Васе попало за пропажу куклы. Тыбурций понимал, что Вася не выдаст место где они обитают, тем самым подведет себя под удар.
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